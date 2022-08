Burundijci, Kubanci, Indijci: preobrat v migracijah zaradi letalskih povezav

Med 8.212 ilegalnimi prehodi Slovenske meje, ki jih je Policija evidentirala letos do 31. julija, je bilo največ državljanov Afganistana, ki predstavljajo petino vseh, a se njihov delež glede na prebežnike iz drugih držav zmanjšuje, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani Policije. Policisti so jih v letošnjem omenjenem obdobju prijeli 1.565, v enakem obdobju lani 998. "To je glede na situacijo v izvorni državi in v državah, kjer neuspešno iščejo zatočišče, razumljivo," je ocenila Policija v poročilu Ilegalne migracije na območju RS, ki je objavljeno na njeni spletni strani.

Po njihovih navedbah se ilegalni prehodi povečuje na celotni Balkanski migracijski poti. Večji del je usmerjen preko Srbije na Madžarsko, nekaj pa preko Slovenije v Italijo. Vzrokov je več in so politične, varnostne in okoljske narave, zaradi česar se razmere v glavnih državah izvora migracij ne izboljšujejo. "Hkrati se je po zmanjšanju ukrepov za zajezitev covida-19 v državah na migracijski poti delno sprostila dodatna ovira za nezakonite migracije, ki je predstavljala predvsem daljši čas potovanja zaradi uvedenih ukrepov. Z razvojem letalskih povezav novega lastnika nekdanje nacionalne letalske družbe Srbije in liberalne vizumske politike države pa se je povečal prihod državljanov, ki priletijo v Beograd in nato nezakonito nadaljujejo svojo pot proti zahodu Evrope," so pojasnili na GPU.

Predstavniki Generalne policijske uprave (GPU) so zagotovili, da je povečano število nezakonitih prehodov državne meje pričakovano in ne vpliva na varnost v državi. "Čeprav se je v primerjavi z lanskim letom število nezakonitih prehodov povečalo, pa se to ne razlikuje dosti od števila nezakonitih prehodov v primerljivem letu 2019," so utemeljili.

Od skupnega števila letošnjih migrantov so policisti prijeli kar 422 Burundijcev, ki so v omenjenem obdobju želeli ilegalno prečkati Slovenijo, lani v enakem obdobju niti enega. Posebnost so tudi Kubanci. Letos so jih policisti ulovili že 357, lani v enakem času niti enega. Izstopajo tudi Indijci. Lani so jih v prvi polovici leta prestregli 24, letos v enakem obdobju 729.

Kot so pojasnili na GPU, za vse tri skupine državljanov velja, da so se začeli v naši državi pojavljati in povečevati hkrati z odprtjem neposrednih in posrednih letalskih povezav njihovih držav z Beogradom in možnostjo vstopa v Srbijo brez vizuma. "Tako je Beograd postal najbližja možna destinacija, do katere lahko nemoteno potujejo, nato nadaljujejo nezakonito do svoje ciljne destinacije," so utemeljili.

Tako migranti iz omenjenih držav kot tudi drugi prebežniki navadno ne ostanejo v Sloveniji, ampak jo zapustijo v nekaj dneh in nadaljujejo pot v druge države EU, so povedali na GPU: "Največ jih potuje v Italijo, Francijo, Nemčijo in Združeno Kraljestvo. Odvisno od njihovih že obstoječih povezav ter možnosti dela oz. ekonomskega interesa."