V Sloveniji več moških kot žensk, a so slabšega zdravja in umirajo prej

Statistiki so prvič v več kot 160-letni zgodovini, odkar so na voljo zanesljivi podatki o prebivalstvu na zdajšnjem ozemlju Slovenije, zabeležili več moških kot žensk 1. julija lani.

V Sloveniji, ki ima 2,1 milijona prebivalcev, je bilo 1. julija 50,2 odstotka moških ali 8840 več kot žensk. Temu botruje predvsem močnejše priseljevanje iz tujine v zadnjih letih. V EU je več moških kot žensk še na Malti, v Luksemburgu in na Švedskem, so zapisali na državnem statističnem uradu.

Mednarodni dan moških, 19. november, ki ga obeležujejo v 44 državah sveta, namenja pozornost zdravju moških in pomenu dobrih odnosov med spoloma, izpostavlja pa tudi pomen njihove pozitivne vloge v družbi in družini. Obeleževanje tega dne je leta 1992 sprožil Thomas Oaster, ki je vodil center za moške študije na univerzi v Missouriju v ameriškem Kansas Cityju.

Moških je več kot žensk do starosti 61 let. Njihovo število najbolj izrazito presega število žensk v starosti od 20 do 50 let. Moških te starosti je bilo 1. julija 53.000 več kot žensk ali 53 odstotkov vseh prebivalcev te starosti.

V četrtini občin je moških manj kot žensk. Njihovo število najbolj izrazito presega število žensk v občinah Šentrupert, Osilnica, Zavrč in Cerkvenjak. V vsaki od njih je bilo 1. julija moških za najmanj petino več kot žensk. V občinah Murska Sobota, Ankaran, Poljčane in Dobrovnik pa je število žensk najbolj izrazito presegalo število moških, in sicer v vsaki za več kot pet odstotkov.

Splošno zdravstveno stanje moških je domnevno zaradi manj zdravega življenjskega sloga v povprečju slabše kot pri ženskah. V Sloveniji za pljučnim rakom po navedbah društva OnkoMan zboli in umre približno dvakrat več moških kot žensk. Med umrlimi zaradi samomora pa je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje približno 3,5-krat več moških kot žensk.