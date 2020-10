V Sloveniji vodovodi ponekod stari 100 let, težava ni le v Anhovem

Spomnil je na ustavno določbo, po kateri ima vsak pravico do čiste pitne vode, ter da so vodni viri javno dobro in morajo biti v upravljanju države. "V občini Kanal ob Soči imajo še vedno težave z zagotavljanjem neoporečne pitne vode, prebivalci Anhovega jo še vedno dobivajo s cisterno in nič se ne premika, da bi to zadevo popravili," je bil kritičen Bandelli.

Pričakuje, da bodo na seji odbora dobili informacije o tem, zakaj je prišlo do onesnaženja tamkajšnjega vodovoda, kakšne so možnosti za zagotavljanje vodnega vira - s sanacijo obstoječega, kar predlaga občina, ali z novim virom, za kar se zavzemajo prebivalci, ki so občini predali peticiji s 600 podpisi.

Od predstavnikov občine želijo na seji izvedeti podatke glede sanacije vodnega vira, vlado pa naj bi vsi skupaj pozvali, naj preveri razpoložljiva sredstva za sanacijo. Zanima jih tudi, kateri še drugi vodni viri po državi so potrebni sanacije in kako bi lahko to sanacijo država financirala.

Težava ni le vodovod v Anhovem

Gre namreč za ogromne investicije, je poudaril Robert Pavšič(LMŠ), država pa je pustila vodooskrbo na plečih lokalne samouprave, pri čemer so ponekod vodovodi stari tudi 100 let. Dejal je, da težava ni samo vodovod v Anhovem, in navedel primera rižanskega vodovoda po železniški nesreči pri Hrastovljah in pomanjkanja vode na Obali poleti, omenil je tudi nevarnost, da lahko do onesnaženja pride na Postojnskem.

Matej Tašner Vatovec (Levica) je dejal, da se z onesnaženjem Anhovega ukvarjajo že kopico let, v Anhovem pa kot glavno težavo opažajo, da je "to okolje ujeto v primež enega podjetja". Tamkajšnji Salonit je namreč prek svoje hčerinske družbe črpal vodo in je del uporabljal za svojo proizvodnjo, del pa namenil za oskrbo prebivalstva. "To je problematično, ker eno podjetje kuje svoje dobičke na račun vodnega vira - to je samo po sebi sporno, je pa tudi v nasprotju s 70.a členom ustave," je poudaril.

Ker država zamuja z uskladitvijo zakonodaje s to določbo ustave, je lahko seja na nek način tudi poziv, naj se hitro pristopi k implementaciji sprememb ustave v zakonodajo. Je pa tudi priložnost za širšo razpravo o pomenu čiste pitne vode za prebivalstvo v Sloveniji, je dodal poslanec Levice.

"Odpreti želimo zelo težko razpravo tem, kako je možno, da se v naši državi lahko dogajajo takšne sistemske napake, kot je vdor onesnažene vode v vodovni sistem," pa je o zahtevi za sklic seje odbora dejal Matjaž Nemec(SD). Prepričan je, da bo razprava koristna za celotno Slovenijo pri reševanju tovrstnih anomalij, saj se podobni primeri lahko in se dogajajo tudi drugod po državi.