Vsak dan potrebujemo najmanj 350, vsak mesec 8000, na leto skoraj 100 tisoč krvodajalcev. Posebej problematični so poletni meseci, posebej avgust, saj so krvodajalci na počitnicah, poleg tega so lahko zaradi nesreč potrebe po krvi večje. Kako pomembno je darovati kri, se še posebej zavedajo tisti, ki to redno počnejo. V mariborskem kliničnem centru sta dva krvodajalca kri darovala že stotič.