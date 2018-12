V Sloveniji vzgoja za zdravo spolnost ni del rednega predmetnika

Obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Oboleli lahko, če se začnejo zdraviti pravočasno, živijo zdravo in kakovostno življenje. A čeprav število obolelih z virusom HIV pada, so v porastu druge spolne bolezni. Med razlogi za porast so tudi mobilne aplikacije, ki vabijo k spolnim odnosom z neznanci, in to, da mladi informacije o spolnosti večinoma pridobijo z interneta.

Vse bolj popušča strah pred aidsom oziroma ga mlajše generacije sploh ne poznajo. Konec prejšnjega tisočletja namreč ravno strah pred okužbo s hivom spodbudil k zaščitenim spolnim odnosom in manj tveganemu spolnemu vedenju. FOTO: iStock

Na svetu danes živi okoli 37 milijonov oseb, okuženih z virusom hiv. Število novo diagnosticiranih okužb s hivom in smrti zaradi posledic aidsa se sicer zmanjšuje, saj so učinkovita zdravila vse bolj dostopna, kažejo podatki programa Združenih narodov za boj proti hivu in aidsu (UNAIDS).

Letos v ospredje postavlja pomen testiranja na okužbo s hivom, ki je ključno za začetek zdravljenja in preprečevanje širjenja okužbe. Tudi letos bodo ob 1. decembru potekale akcije za ozaveščanje o tej bolezni, zaradi katere so okuženi še vedno pogosto stigmatizirani.

Oboleli lahko živijo kakovostno življenje, če se začnejo zdraviti pravočasno Svetovni dan boja proti aidsu je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila leta 1988. Letos praznujemo 30-letnico usklajenega delovanja Združenih narodov, vladnih organizacij in civilne družbe za preprečevanje širjenja virusa hiv po vsem svetu. Od takrat se je zgodil ogromen napredek tako v preventivi, diagnostiki in zdravljenju, zato danes milijoni ljudi z virusom hiv lahko živijo zdravo in kakovostno življenje, če se začnejo zdraviti pravočasno, so spomnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Testiranje in zgodne zdravljenje nista pomembna zgolj za boljšo prognozo in daljše življenje oseb, ki živijo s hiv, predstavljata tudi pomembno strategijo zmanjševanja novih okužb v populaciji, so ob prvem decembru še zapisali na NIJZ. "Najpomembnejša prednost ostaja spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja, vključno s pravilno in dosledno uporabo kondoma med vsem prebivalstvom in predvsem med mladimi,"so poudarili.

Raziskava o spolni vzgoji med slovenskimi srednješolci je tudi pokazala, da sta skoraj dve tretjini informacije o spolnosti dobili prek interneta, kjer pa te niso vedno preverjene in strokovno korektne.

Drug pomemben izziv po oceni NIJZ je zmanjšati stigmo in diskriminacijo do oseb, ki živijo z virusom hiv. Temu se pridružujejo tudi v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. "Največji paradoks te bolezni je, da kljub ogromnemu napredku na področju zdravljenja stigma v družbi ostaja skoraj enaka, kot je bila pred tridesetimi leti,"so zapisali. Narašča število okužb z drugimi spolno prenosljivimi boleznimi Po svetu pa kljub upadanju novih okužb z virusom hiv narašča število okužb z drugimi spolno prenosljivimi boleznimi. Najzanesljiveje se lahko zaščitimo z uporabo kondoma. Pomembno vlogo o izobraževanju o zdravi in varni spolnosti v Sloveniji imajo različni prostovoljski projekti, saj te vsebine niso del rednega predmetnika v šolah. Spolno prenosljive okužbe, kot so virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis in klamidijske okužbe, po vsem svetu in tudi v Sloveniji naraščajo, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Najboljšo zaščito pred njimi pa tudi pred virusom hiv še vedno prinaša uporaba kondoma. Razlogi za zvišanje: pripomočki za sproščeno spolnost in mobilne aplikacije Razlogi za zvišanje spolno prenosljivih okužb v Sloveniji so po oceni Mojce Matičič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana prav taki kot drugod po svetu. Vse bolj namreč popušča strah pred aidsom oziroma ga mlajše generacije sploh ne poznajo. Konec prejšnjega tisočletja je po njenih besedah namreč ravno strah pred okužbo s hivom spodbudil k zaščitenim spolnim odnosom in manj tveganemu spolnemu vedenju.

Starost, pri kateri imajo ljudje prvi spolni odnos, je v Sloveniji padla, zgodnja spolna aktivnost pa je povezana s tveganim vedenjem, kot so številnejši spolni partnerji, manjša uporaba kondoma, večji delež spolno prenosljivih okužb in neželene nosečnosti.

Med razlogi za več spolno prenosljivih okužb Matičičeva našteva tudi uporabo raznih pripomočkov za sproščeno spolnost, s katerimi popustijo zavore oziroma misel na možno tveganje pri spolno prenosljivih okužbah, in mobilnih aplikacij, ki vabijo k pogosto samo enkratnim spolnim odnosom z neznano osebo, katere zdravstvenega ozadja ne poznamo. Prav tako so, kot kažejo številne študije, tvegani spolni odnosi pogosti na potovanjih, je še izpostavila Matičičeva. Starost prvega spolnega odnosa padla Starost, pri kateri imajo ljudje prvi spolni odnos, je v Sloveniji padla, zgodnja spolna aktivnost pa je povezana s tveganim vedenjem, kot so številnejši spolni partnerji, manjša uporaba kondoma, večji delež spolno prenosljivih okužb in neželene nosečnosti. Na NIJZ sicer ocenjujejo, da je večina mladih predvsem zaradi kampanj ob mednarodnem dnevu boja proti aidsu dobro informirana o hivu oziroma aidsu, a hkrati opozarjajo na slabo poznavanje drugih spolno prenosljivih okužb.

Tri četrtine mladih, ki je zgodaj imelo spolni odnos, meni, da bi o spolnosti morali vedeti več. FOTO: iStock

V Sloveniji vzgoja za zdravo spolnost ni del rednega predmetnika. "Kljub številnim prizadevanjem za izobraževanje izvajalcev vzgoje za zdravo spolnost in razvoju gradiv na področju spolne vzgoje, še vedno opažamo velika odstopanja v izvajanju,"so povedali na NIJZ. Tri četrtine mladih, ki je zgodaj imelo spolni odnos, meni, da bi o spolnosti morali vedeti več. Med temi jih je večina dejala, da bi o spolnosti najraje izvedeli več od staršev in pri spolni vzgoji v šoli. Raziskava o spolni vzgoji med slovenskimi srednješolci je tudi pokazala, da sta skoraj dve tretjini informacije o spolnosti dobili prek interneta, kjer pa te niso vedno preverjene in strokovno korektne. Izobraževalno vrzel na tem področju poskušajo zapolniti različni projekti izven šolskih učnih načrtov, kot sta projekt Mladi, zdravi in ozaveščeni Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana ter projekt Virus Društva študentov medicine Slovenije, ki na šolah izvajata delavnice o varni in zdravi spolnosti.

Tudi letos bodo člani projekta Virus, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije, javnost o Aidsu ozaveščali na Kongresnem trgu in glavni avtobusni postaji v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja