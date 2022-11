V vzhodni Sloveniji zaznali povečano število okužb s salmonelo

"Epidemiološka preiskava je v teku. Vir okužbe v tem trenutku še ni znan. V Sloveniji smo sicer zaznali tudi druge, za ta čas značilne virusne črevesne okužbe, ki niso povezane z zgoraj omenjenim povečanim številom okužb s salmonelozo," so zapisali na NIJZ.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na podlagi informacij, ki jih je prejela od epidemiološke službe, pričela s poizvedovanji in inšpekcijskim nadzorom. Podatki so še v postopku zbiranja in preverjanja. "Na podlagi do sedaj zbranih podatkov so bili sprejeti prvi previdnostni ukrepi. Več bo znanega jutri, do takrat znana dejstva in informacije bodo predstavljene na novinarski konferenci," so pojasnili.