V Sloveniji zdaj dvanajst prodajnih mest z vozili kitajskega giganta Dongfeng

Kitajski velikan Dongfeng krepi svojo prisotnost na slovenskem trgu

Dongfeng Motor Corporation Ltd. je eden vodilnih kitajskih avtomobilskih proizvajalcev, ki je v zadnjih 50 letih izdelal in prodal skoraj 60 milijonov vozil v več kot 100 državah po svetu. Njihovi avtomobili združujejo kakovost, pametno tehnologijo in prijaznost okolju, kupcem pa ponujajo široko paleto bencinskih, hibridnih in električnih vozil, od enoprostorcev do družinskih limuzin in terencev.

Poleg osrednje znamke Dongfeng Passenger Vehicles in znamke Forthing sestavljajo njihov portfelj še premium električna vozila Voyah in linija MHERO, ki združuje luksuzna terenska vozila. V Sloveniji lahko njihove avtomobile že kupite na enajstih prodajnih mestih, z novim centrom pa podjetje Plan-net avto dodaja še dvanajstega.

Na otvoritvi tudi kitajski veleposlanik in predsednik podjetja Dongfeng za Evropo

Da gre za pomembno pridobitev tako za Dongfeng, ki s tem širi svojo prisotnost v Evropi, kot za slovenski trg, priča dejstvo, da so se otvoritve udeležili pomembni predstavniki kitajskega proizvajalca in tudi politike. Poleg kitajskega veleposlanika v Sloveniji, g. Wang Shunqinga, so dogodek obiskali tudi g. Xie Qian in ga. Li Rongrong, direktor in prodajna direktorica Dongfenga za Evropo, ga. Rosanna Libia, globalna direktorica marketinga pri Dongfengu in direktorica blagovne znamke Voyah, g. Jernej Salecl, generalni direktor direktorata za industrijo, podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ter župan občine Brezovica, g. Metod Ropret.

Otvoritev novega centra, na kateri so predstavili številne novosti, ki bodo razveselile slovenske kupce, pa je s svojim nastopom popestrila priljubljena pevka in Dongfeng ambasadorka Raiven.