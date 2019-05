V Sloveniji že sedem primerov okuženih z ošpicami

Po poročanju nacionalne televizije je število primerov okuženih z ošpicami v Sloveniji naraslo že na sedem. O zadnjih dveh primerih okužbe je bila epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) obveščena sinoči. Med minulimi prvomajskimi prazniki so obravnavali dva nova primera, o prvih treh okuženih bolnikih pa smo poročali že konec aprila. Eden od zadnjih štirih okuženih je sorodnik obolelega, ki ga NIJZ obravnaval pred prazniki, ostali trije pa so se okužili med bivanjem v tujini. Vsi so zdravniško pomoč poiskali v ljubljanskih zdravstvenih domovih, še poroča nacionalna televizija.

Prva dva primera obravnavali aprila

Prva dva zabeležena primera ošpic pri nas so aprila obravnavali v splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana, ki deluje v prostorih ljubljanskega kliničnega centra. Eden od bolnikov je prišel v stik z okoli 200 bolniki v tamkajšnji čakalnici, ki bi lahko bili potencialno okuženi. Te so po pošti tudi obvestili o možnosti okužbe in ustreznih ukrepih. Po informacijah NIJZ sta okužbo ta bolnika prinesla iz tujine, domnevno iz Nemčije in Rusije.26. aprila pa so na ljubljanski Infekcijski kliniki hospitalizirali tujega državljana, pri katerem so laboratorijsko potrdili nov primer ošpic.

Iz UKC so takrat sporočili, da je bilo zaradi dobre in pravočasne oskrbe v ambulanti ZD Ljubljana tokrat tveganju izpostavljeno bistveno manj oseb. Epidemiološka služba je identificirala okoli 70 oseb, okoli 15 zdravstvenih delavcev in okoli 55 bolnikov v čakalnici, ki so v zdravstvenem domu prišle v stik z bolnikom v času kužnosti. Te so obvestili in jim predlagali ustrezne preventivne ukrepe.

Virus ošpic je zelo nalezljiv, prenaša se po zraku

Ošpice se sicer prenašajo po zraku s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, na primer s kihanjem in kašljanjem. Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu. Znaki bolezni se lahko začnejo kazati od petega do 21. dneva po izpostavljenosti virusu. Virus ošpic je zelo nalezljiv in ostane v zraku še dve uri po tistem, ko je bila oseba v prostoru. Inkubacijska doba bolezni je od sedem do 14 dni, tako da bo čez dobra dva tedna znano, če je prišlo do nadaljnjih okužb.