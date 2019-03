Slovenci smo ljubitelji šemljenja in pustnih krofov. Pa se domača peka izplača?

Čas pusta je čas norčij, šemljenja in seveda mastne hrane. Poleg mask nas na pustni čas vežejo tudi priimki, saj imamo v Sloveniji 356 prebivalcev s priimkom Pust, 316 s priimkom Kurent, 38 pa se jih piše Krof. Mnoge pa na pustni čas spominjajo prav dišeči pustni krofi. Mi smo za primerjavo spekli dišeče krofe doma in izračunali, ali se peka doma sploh izplača.

Pust je za mnoge priložnost, da si da ’duška’ in se vsaj za nekaj dni prelevi v nekoga drugega. Med Slovenkami in Slovenci je pust očitno priljubljen, saj smo od januarja do novembra 2018 v Slovenijo uvozili za skoraj 10 milijonov evrov prazničnih, karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo, izvozili pa jih za nekaj več kot 2,5 milijona. Največ teh izdelkov smo uvozili iz Italije, in sicer za skoraj 4,5 milijona evrov karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo, izvozili v omenjeno državo pa smo jih za nekaj več kot milijon evrov.

Policija svetuje: za volan brez pustne maske in nikar pod vplivom alkohola, na prireditvah pa ne pozabite na lastno varnost in varnost svojega imetja.

Priimki, ki spominjajo na pust Statistični urad RS je pripravil nekaj zanimivih statističnih podatkov na temo pusta. Kot ugotavljajo, je bilo 1. januarja lani v Sloveniji 356 prebivalcev s priimkom Pust, 316 se jih je pisalo Kurent, 38 pa Krof. Največ prebivalcev Slovenije s priimkom Pust je živelo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 138, kar pomeni, da je bil ta priimek na 648. mestu po pogostnosti. Oseb s priimkom Kurent je bilo 184, kar pomeni, da je bil ta priimek na 452. mestu po pogostnosti. Ta priimek pa ni najpogostejši v podravski statistični regiji, kjer so kurenti doma, pač pa v osrednjeslovenski. Brez krofov ni pusta Ste se kdaj vprašali, koliko vas stanejo pustni krofi, ali vas bolj zanima, koliko kilokalorij ima krof? Cene krofov v trgovinah spremlja Surs samo skupaj z drugimi podobnimi izdelki (pekovski in slaščičarski izdelki), zato povprečne cene krofa ne morejo navesti. So pa navedli povprečne cene najpomembnejših sestavin za pripravo krofov: – pšenična moka (kg) 0,66 evra – trajno polnomastno mleko (l) 0,74 evra – 10 kosov jajc 1,67 evra – jedilno olje (l) 1,40 evra – beli sladkor (kg) 0,83 evra – džem (kg) 5,60 evra – kuhinjska sol (kg) 0,69 evra – limone (kg) 2,07 evra

Morda niso najlepši, so pa domači in ti meni najbolj teknejo. Krof sicer ni zdrava sladica (obstajajo sicer tudi bolj zdravi recepti), saj je zelo kaloričen, zato z njimi ne pretiravajte. Si pa brez slabe vesti – vsaj za pusta – privoščite kakšnega. FOTO: 24ur.com

Se peka doma izplača? Meni se Ker sem velika ljubiteljica krofov in jih tudi sama rada pečem, sem izračunala, koliko me pride en domači krof. Pripravljeni in spečeni po mojem najljubšem receptu (vedno uspe), iz domačih sestavin, polnjeni z najljubšo domačo marmelado, cvreti v svežem olju in brez različnim dodatkov (konzervansov, ojačevalcev okusa in barvil) me stanejo okoli 48 centov na krof (velikost klasičnega prodajnega krofa s težo 80 gramov).