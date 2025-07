V Sloveniji živi 11 vrst kač, a njihova populacija še vedno upada

Dvoživke in plazilci so zavarovani, vendar so kljub temu še vedno ogroženi, je pojasnila raziskovalka z ljubljanske biotehniške fakultete Katja Konc. "Evropska agencija za okolje je ugotovila, da je kmetijstvo eden izmed ključnih pritiskov na te živali. Hkrati pritisk predstavljajo tudi urbanizacija, krivolov in promet, velik del pa tudi negativna stališča, ki izvirajo predvsem iz pomanjkanja znanja, mitov in ljudskega izročila," je orisala.

Na ljubljanski biotehniški fakulteti so med aprilom in junijem 2024 izvajali raziskavo o stališču kmetov do plazilcev in dvoživk, v katero so vključili 462 kmetov iz Pomurja in osrednje Slovenije. Kmetje po besedah Končeve dobro poznajo pogoste ter markantne vrste. Najbolj pomembna motivacija za izvajanje naravi prijaznih praks izhaja iz tradicije, pomembna je tudi intrinzična oz. notranja motivacija. 73 odstotkov anketirancev zaznava upad števila dvoživk in plazilcev v lokalnem okolju.

Raziskava pa je pokazala tudi, da je odnos kmetov veliko bolj negativen do kač kot do ostalih živali. Kmetje, ki biologijo in ekologijo kač bolje poznajo, imajo do njih tudi rahlo bolj pozitivna stališča, kar po mnenju Končeve kaže na pomen izobraževanja in ozaveščanja.