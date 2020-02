V Sloveniji živijo tudi Krofi, Pusti in Kurenti, prodaja krofov narašča

V začetku lanskega leta je v Sloveniji živelo 353 prebivalcev s priimkom Pust, 314 s priimkom Kurent in 37 s priimkom Krof. Največ Pustov (138) in Kurentov (179) je živelo v osrednjeslovenski statistični regiji. V podravski statistični regiji, kjer so kurenti doma, se je Kurent pisalo le 10 prebivalcev, kažejo podatki Statističnega urada RS (SURS).

Pri trgovanju s tovrstnimi izdelki je bila njena glavna partnerica Italija. Iz te države smo namreč uvozili za 2,3 milijona evrov karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo, kar pomeni 29 odstotkov celotnega uvoza tovrstnih izdelkov. V omenjene države pa smo jih izvozili za 2 milijona evrov, to je 70 odstotkov celotnega izvoza teh izdelkov. Vrednost uvoza karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo je v vseh letih od 2000 naprej močno presegala vrednost izvoza, še potrjujejo podatki SURS.

Po navedbah SURS je Slovenija od januarja do novembra 2019 uvozila za skoraj 8 milijonov evrov prazničnih, karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo – pri tem so upoštevani tudi izdelki za čarovniške trike in podobno – izvozila pa jih je za skoraj 3 milijone.

Proizvajalci krofov se strinjajo, da je še vedno najbolj priljubljen klasičen krof z marelično marmelado in sladkornim posipom. Takšnih krofov največ prodajo na Trojanah, kjer ponujajo še krofe, polnjene z borovničevo marmelado ter krofe z vanilijevim polnilom in čokoladnim prelivom. Slednje ponujajo tudi v Don Donu, kjer letos prvič cvrejo krofe z dvojnim polnilom – polnjene s čokolado in vaniljo ali čokolado in gozdnimi sadeži. V Mlinotestu poleg klasičnega krofa ponujajo še miške, flancate in ameriške krofe, ki so v prodaji tudi preostali del leta.

V Mlinotestu jih cvrejo in prodajajo vse leto, tako v Sloveniji kot v tujini. Ocenjujejo, da jih v pustnem času prodajo od dva do tri milijone. V Don Donu v tem obdobju prodajo 40 odstotkov letne prodaje. Lani je tako šlo v slast osem milijonov njihovih krofov, za letos pa pričakujejo, da jih bo šlo še približno dva milijona več. Da so krofi vse bolj priljubljena sladica, opažajo tudi na Trojanah, kjer načrtujejo, da jih bodo v letošnji pustni sezoni ocvrli okrog 100.000.

Pri domači peki je pomembna izbira kakovostnih sestavin

Ob pripravi domačih krofov je pomemben izbor kakovostnih moke, jajc, masla ali dobre margarine in za cvrtje primerne maščobe, kot je na primer mešanica repičnega in arašidovega olja ali sončnično olje, je svetovala Lea Demšar z Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Priporočila je tudi, da izberemo marelično polnilo, ki vsebuje visok delež marelic in čim manj dodatkov. Ob tem je izpostavila, da maščobo za cvrtje segrejemo le do temperature od 150 do 180 stopinj Celzija in je ne prekoračimo. Ob tem moramo paziti, da temperatura maščobe ne niha preveč.

Klasični krofi niso primerni za alergike, ljudi z refluksom, prekomerno težo in sladkorno boleznijo

Krofi so lahko problem za zdravje predvsem zaradi relativno visoke energijske vrednosti izdelka, slabih maščob in nepravilno izvedenega postopka cvrtja. A za aktivno in zdravo osebo, ki se uravnoteženo prehranjuje, 'kakšen krof sem in tja' ne vpliva na zdravje, je zagotovila Demšarjeva.