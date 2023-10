V Sloveniji 'zombi drogo' zaznali v petih primerih

Po opioidni fentanilski krizi, ki se neusmiljeno širi po Ameriki, so v pripravljenosti tudi evropske države. Na Hrvaškem so nedavno že zabeležili dva smrtna primera predoziranja s fentanilom, drogo, ki je 100-krat močnejša od morfija in 50-krat močnejša od heroina. Pri nas so fentanil, ki velja za serijskega morilca med drogami, doslej zaznali v petih ločenih primerih. Trg drog pa je izredno nepredvidljiv, opozarjajo v združenju DrogArt, zato moramo biti pripravljeni na takojšnje ukrepanje.