V Slovenijo brez testa ali karantene za tiste, ki so preboleli covid

Iz Avstrije, Italije in Madžarske bo od danes v Slovenijo možno vstopiti na vseh cestnih in železniških povezavah. Še vedno bodo prišleki potrebovali negativni test na koronavirus, če se bodo hoteli izogniti napotitvi v karanteno. Temu pa se bodo lahko izognili tudi vsi, ki so cepljeni proti covidu-19 ali ki so ga preboleli.

Vlada je v četrtek s spremembami odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja pandemije covida-19 ukinila skupno deset kontrolnih točk, na katerih je bilo doslej mogoče prehajanje notranjih schengenskih mejah. To bo zdaj mogoče na vseh običajnih prehodih meje. To sicer ne pomeni tudi konca nadzora vstopanja v državo, ki ga bo policija še vedno izvajala, tako na prehodih meje kot tudi v notranjosti države. Še vedno pogoji za vstop Še vedno morajo vsi, ki bodo prišli v Slovenijo iz schengenskega območja, izpolnjevati pogoje za vstop po tem odloku, ki se niso spremenili. Tako je za vse, ki pridejo iz držav na rdečem seznamu - na katerem so tudi vse slovenske sosede - še vedno obvezna karantena na domu, prišleki pa se temu lahko izognejo s predložitvijo negativnega testa na koronavirus. PCR test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur od odvzema brisa. Test pa mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja. Brez obvezne karantene pa bodo v Slovenijo zdaj lahko vstopili tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali so bili cepljeni. To bodo lahko dokazovali s potrdilom zdravnika ali pa tudi s potrdilom o pozitivnem hitrem ali PCR testu, ki je starejši od 21 dni, a hkrati mlajši od šestih mesecev. Z današnjim dnem pa se uvajajo tudi spremembe testiranja v Sloveniji. Vse osebe, ki jim bodo okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, bodo poslej testirali še s PCR testom. V statistiki bo okužba zabeležena, šele ko bo potrjena tudi s PCR metodo testiranja.