V Slovenijo prihaja britanski princ Edward

Na povabilo predsednika Boruta Pahorja prihaja v Slovenijo britanski princ Edward, vojvoda Wesseški. Pri nas se bo mudil čez natanko mesec dni, 14. in 15. maja.

"Namen obiska bo obeležiti zgodovino in prihodnost trajnega prijateljstva med državama. Princ in predsednik bosta 14. maj razglasila za dan prijateljstva med Slovenijo in Združenim kraljestvom," so sporočili z britanskega veleposlaništva v Ljubljani in dodali, da bodo podrobnosti o obisku objavili v naslednjih dneh.

Princ Edward, najmlajši otrok britanske kraljice Elizabete II., je Slovenijo že obiskal leta 2013, takrat ga je spremljala soproga Sophie. S Pahorjem pa sta se letos že sestala, in sicer med februarskim uradnim obiskom predsednika v Veliki Britaniji.