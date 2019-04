V Slovenijo prihaja Goru, postaven Romun na posebni misiji

Rak, odpovedi srca in druge bolezni zadnja leta pestijo naše rise. In Goru, ki ga bodo izpustili na območje Loškega potoka, kjer je največja gostota risov, naj bi jim končno dal novega zagona. Po besedah Krofla je Goru namreč videti precej 'fit'.

Goru je v Slovenijo namreč poslan z višjim ciljem. Da s svojimi geni reši naše že popolnoma izrojene rise. "Celotna populacija namreč izvira le iz šestih živali, med katerimi sta bila brat in sestra in pa mati in sin. In že te štiri živali so bile v sorodu med sabo," pravi Miha Krofl , raziskovalec z Oddelka za gozdarstvo, LIFE Lynx.

A pot do risa je bila zahtevna. Prvo leto so namreč posvetili samo temu, da so jih iskali. "Uporabljali smo sledenje, sledili njihovim stopinjam, postavljali foto pasti ... da smo razumeli, kje so tista mesta, ki jih risi najbolj uporabljajo oziroma markirajo, tista, kjer označujejo teritorij," pripoveduje raziskovalec.

Na teh mestih so potem postavili kamere. In kjer je bilo največ posnetkov, so letos nastavili pasti. "Izogibamo se odlovu zelo maldih živali, ali samic, ki bi bile blizu poleganja. Zato med aprilom in novembrom ne lovimo, lovimo samo v zimskem času," razlaga sogovornik.

In februarja se je končno oglasil alarm, Goru pa ugotovil, da le ni tako dobro nositi železne srajce. A slovenski gozdovi bodo zanj, ko se bo privadil, pravi kulinarični raj, saj srnjadi, ki je glavna risova prehrana, v primerjavi z Romunijo, pri nas res ne manjka.