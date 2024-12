V Slovenijo prihaja letalski prevoznik KLM Royal Dutch Airlines

V glavno nizozemsko mesto boste lahko poleteli vsak dan v tednu med 30. marcem in 25. oktobrom 2025. Leti iz Ljubljane na mednarodno letališče Schiphol so predvideni ob 12.35, povratni leti pa ob 10.15. Pot z letalom Embraer 190, ki sprejme 100 potnikov, bo trajala približno 1 uro in 50 minut.

Preko Amsterdama do številnih svetovnih destinacij

S prihodom letalskega prevoznika KLM v Ljubljano se bodo močno okrepile povezave za odhode iz Ljubljane na številne svetovne destinacije – to so med drugimi Šanghaj, Peking, Bogota, Vancouver, Montreal, London, Glasgow, Edinburg, Birmingham, Stockholm, Helsinki, New York ...

Ildiko Mc Partlin-Kiss, regijska direktorica prodaje skupine Air France – KLM, je ob tej priložnosti povedala: ''Vključitev Ljubljane v mrežo KLM je odlična priložnost za krepitev naše prisotnosti v regiji. Združljivost omrežja KLM in Air France bo slovenskim potnikom omogočila veliko novih povezav, ki bodo med seboj približale ljudi, kulturo in podjetja."

Potniki bodo tako imeli na voljo več opcij za prilagoditev svojih potovalnih načrtov glede na urnike in destinacije obeh prevoznikov.

Dve dodatni povezavi iz Amsterdama

S KLM-jem boste iz nizozemske prestolnice lahko poleteli tudi v angleški Exeter in francoski Biarritz. Prva povezava bo na voljo vsak dan od 30. marca dalje, druga pa bo med 19. aprilom in 25. oktobrom na voljo med vikendi v nižji sezoni in vsak dan v visoki sezoni (julij in avgust).

Z novimi linijami KLM svojim strankam ponuja še več možnosti potovanja po Evropi, tako za poslovne namene kot za prosti čas.