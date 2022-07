Slovenijo bo zajel nov vročinski val, padejo lahko novi temperaturni rekordi

Hud vročinski val, ki je zajel zahodno Evropo, se bo v tem tednu razširil tudi nad Slovenijo. Zadnji izračuni meteoroloških modelov kažejo, da se bo vročina pri nas začela stopnjevati v torek in vrhunec predvidoma dosegla v drugi polovici tedna, ko bodo lahko padali tudi temperaturni rekordi. Ker je vročina izrazitejša ob močno izsušenih tleh in rastlinju, imata največ možnosti za doseg 40 stopinj Celzija ali več Goriška in Vipavska dolina. Takšna vročina je zelo obremenilna, saj nas ob temperaturah, ki so višje od naše telesne temperature, tudi veter ne hladi več.

Temperaturni rekordi so najbolj verjetni na Primorskem, a se lahko pojavijo tudi v preostalem delu države. Obstaja precejšnja verjetnost, da bo živo srebro predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini lokalno preseglo 40 stopinj Celzija ali pa se bo tej meji vsaj približalo. Meteorološki izračuni med seboj sicer še niso povsem usklajeni, pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan. icon-expand Ob visokih temperaturah moramo spiti čim več vode, da se izognemo dehidraciji. FOTO: AP Suša se bo ob novem vročinskem valu še stopnjevala. V Slovenski Istri je v zadnjih 30 dneh padlo le okoli pet litrov dežja na kvadratni meter. Takšna vročina, kot se nam obeta, je zelo obremenilna, saj nas ob temperaturah, ki so višje od naše telesne temperature, tudi veter ne hladi več, ampak nas samo še bolj greje, podobno kot fen. PREBERI ŠE Težka noč za gasilce, požar na Krasu še vedno besni Za območje Krasa in Slovenske Istre pa je Agencija RS za okolje že razglasil opozorilo za veliko požarno ogroženost v naravi. Vremenska napoved Danes bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo sredi dneva na nebu predvsem v severni Sloveniji, a bo povsod ostalo suho. Pihal bo šibak vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, popoldne bo zapihal maestral. V torek bo sončno, v večjem delu Slovenije se bo ogrelo do 32 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V sredo bo vročina pritisnila tudi v preostalem delu Slovenije, večinoma bo okoli 35 stopinj Celzija, lokalno pa bo še kakšna več. Četrtek bo verjetno najbolj vroč dan tega vročinskega vala, v večjem delu Slovenije se bo ogrelo nad 35 stopinj Celzija, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Po zadnjih napovedih bosta zelo vroča tudi petek in sobota, povsem ob koncu tedna pa bo vročina po zadnjih napovedih vsaj nekoliko popustila. icon-expand vremenska napoved FOTO: Rok Nosan