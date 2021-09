Vključevanje beguncev v družbo ne more uspeti brez podpore družbe

Na brniškem letališču bo pristalo letalo s petimi Afganistanci, ki so v Afganistanu pomagali slovenskim vojakom, in njihovimi štirinajstimi družinskimi člani. V Slovenijo, kjer naj bi tudi dobili dovoljenje za bivanje, bodo prileteli iz Frankfurta, odločili pa se bodo lahko za združitev z družinskimi člani v Sloveniji ali pa bodo svojo pot nadaljevali v kakšni drugi evropski državi. Se pa številni ob prihodu srečujejo z mnogimi težavami, kot so iskanje zaposlitve ali stanovanja, saj najemodajalci ne želijo oddajati beguncem.