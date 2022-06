V Slovenijo prihaja prvi letošnji vročinski val

Že v soboto bodo temperature ponekod dosegle 30 stopinj Celzija, v nedeljo pa jih bodo celo presegle. V soboto bodo najnižje jutranje temperature dosegle med 11 in 16 stopinj Celzija, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa se bodo gibale med 26 in 31 stopinjami Celzija.

Kot pojasnjuje, je takšna vročina že v prvem mesecu meteorološkega poletja pri nas zelo redka: "V povprečnem juniju je bil namreč v Ljubljani pred letom 1990 le en vroč dan, skoraj polovica junijev pa je minila brez njih." V zadnjih 25 letih se je sicer to precej spremenilo – število vročih dni se je povečalo. Še posebej izstopata junija iz let 2002 in 2003, ko smo po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) našteli kar 11 zaporednih dni s temperaturo 30 stopinj in več. Letošnji junij je sicer do zdaj osrednjemu delu Slovenije prinesel štiri takšne dneve.

Vremenska slika bo v nedeljo in ponedeljek kazala pretežno jasno vreme, vsak dan pa bo tudi nekoliko bolj vroče. V ponedeljek popoldne bo v severni Sloveniji možna tudi kakšna vročinska nevihta. "Glede na to, da vse več meteoroloških izračunov kaže, da bo vroč afriški zrak nad nami vztrajal tudi v drugi polovici prihodnjega tedna, lahko že zdaj z veliko gotovostjo rečemo, da se bo letošnji junij uvrstil med štiri najtoplejše od začetka meteoroloških meritev. Morda se celo zgodi, da bomo presegli do zdaj najbolj vroč junij iz leta 2003," še dodaja Nosan.

ARSO ob tem dodaja, da bo v soboto in nedeljo vpliv vremena na počutje ugoden. V nedeljo sredi dneva in popoldne pa bo v nižinah lahko povečana toplotna obremenitev. Opozarjajo tudi na visok indeks UV-žarkov, ki bo še posebej visok prav v gorah. Pohodnikom ter tudi športnim navdušencem, ki se bodo zaradi Dirke po Sloveniji povzpeli na Veliko Planino, zato svetujejo uporabo zaščitne kreme.

Vroče tudi drugod po Evropi, priprave na prvi vročinski val tudi na Hrvaškem

Še posebej vroče je trenutno na Iberskem polotoku, kjer so četrtkove temperature marsikje že šesti dan zapored presegle 40 stopinj Celzija. Tudi v Španiji, kjer so dolgih in vročih poletij sicer vajeni, se živo srebro v juniju le redko povzpne tako visoko.

Termometri so 40 stopinj Celzija v četrtek pokazali tudi v Franciji, kar se tako zgodaj ni zgodilo še nikoli v zgodovini meteoroloških meritev. Do zdaj je bil najzgodnejši dan s tako visoko temperaturo 21. junij 2003.