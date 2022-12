V Slovenijo prihajajo nadarjene mlade matematičarke sveta

Sedemdnevno olimpijado od 13. do 19. aprila v Portorožu pripravlja Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Pri organizaciji sodeluje 150 ljudi, med njimi 40 matematikov, ki bodo sestavljali naloge, in približno 80 vodičev oziroma animatorjev.

"Cilj tekmovanja je dati več dekletom priložnost za pridobivanje tekmovalnih izkušenj na mednarodnem prizorišču in na ta način odkriti, spodbuditi in izzvati matematično nadarjene mlade ženske," besede predsednice organizacijskega odbora Lucijane Kračun Berc povzema sporočilo za javnost.

Spodbujanje matematično nadarjenih žensk se zdi zelo pomembno tudi ministru za izobraževanje, znanost in šport Igorju Papiču, ki opozarja, da sta družba in gospodarstvo "zaradi stereotipa, da so naravoslovne in tehniške šole bolj primerne za fante kot dekleta, izgubila in še izgubljata velik del talentov". "Vzpodbujanje deklet k tehniškim in naravoslovnim študijem se najprej začne doma in nadaljuje v šoli," njegove besede povzema sporočilo.