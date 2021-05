V Slovenijo pripeljal prvi od desetih dvopodnih vlakov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mladega duhovnika pošljejo na redko naseljeno Kočevsko, kjer je zelo osamljen. Po letu dni obišče starega župnika, ki prav tako živi v divjini, da najde pri njem tolažbo in spodbudo: "Kaj pa vam pomaga v tej samoti?"

"Maša in dva martinija dnevno," odgovori župnik in doda: "Bi spili kozarček?" "Z veseljem, zelo rad." Župnik se obrne proti kuhinji in zavpije: "Maša, zmešaj nama dva martinija!"