V Slovenijo prišel saharski prah, na poti že nova pošiljka

Danes je bilo vreme oblačno in deževno, popoldne pa bo dež v večjem delu države ponehal. Zaradi jugozahodnega vetra bo še vedno deževalo ob gorskih pregradah zahodne Slovenije. Zvečer se bo oblačnost začela trgati.

V sredo bo tipično aprilsko vreme, napovedujejo na Arsu. Zjutraj in dopoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa se bodo predvsem na zahodu pojavljale krajevne plohe. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri.

"Do četrtka največ dežja pričakujemo v Zgornjem Posočju in na območju Snežnika, kjer lahko pade okoli 150 milimetrov dežja. Nekoliko manj padavin, od 60 do 120 milimetrov, bo padlo v Trnovskem gozdu in drugod v Alpah. Precej dežja, od 50 do 80 milimetrov, bo padlo tudi na Primorskem in v delu Notranjske. Manj dežja bo v osrednjem delu Slovenije, od 20 do 40 milimetrov, na vzhodu od 10 do 30 milimetrov, na skrajnem severovzhodu pa pod 10 milimetrov," so zapisali.

Več dežja ponovno pričakujejo v četrtek in petek, ko bo Slovenijo prešla oslabljena hladna fronta. Skozi ves teden bo težišče padavin ostalo v zahodni Sloveniji. Konec tedna padavin ne pričakujejo. Vse dni bo nadpovprečno toplo, še napovedujejo na Arsu.