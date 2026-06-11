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Slovenija

Nova veleposlanica ZDA ob prihodu spregovorila v slovenščini

Ljubljana, 11. 06. 2026 17.27 pred 58 minutami 2 min branja 18

Avtor:
Katja Horvat Plevnik Maja Pavlin
Asel Roberts

Skoraj tri mesece po potrditvi v senatu je v Slovenijo prispela nova ameriška veleposlanica Asel Roberts. Gre za prvo karierno diplomatko po Josephu Mussomeliju, ki je v preteklosti vodila protokol ameriškega zunanjega ministrstva. Robertsova je nad Slovenijo navdušena, državo pa vidi kot pomembno zaveznico in partnerico. Ob pristanku na Brniku je za našo televizijo spregovorila v slovenščini, ki se je uči od marca.

Ameriški predsednik Donald Trump je v Ljubljano poslal karierno diplomatko kazahstanskega rodu Asel Roberts, ki je v Slovenijo prispela z redno linijo Air France iz Pariza, do tja pa je priletela iz Washingtona.

"V čast mi je, da predstavljam ZDA v Sloveniji. Vlogo veleposlanice prevzemam v pomembnem času za naše partnerstvo. Slovenija je zaupanja vredna prijateljica in močna partnerica ZDA," je ob prihodu k nam po slovensko povedala Robertsova.

Slovenščine se sicer uči vse od marca, z učenjem pa bo nadaljevala, saj se želi pogovarjati z ljudmi in spoznati Slovenijo, njeno kulturo, jezik in običaje. "Skupaj bomo še krepili vezi med našima državama," je še dejala.

Asel Roberts
Asel Roberts
FOTO: POP TV

Prva karierna diplomatka po Josephu Mussomeliju je že na zaslišanju v senatu dejala, da Slovenijo z ZDA povezujejo skupni interesi, da si želi, da Slovenija ostane ena ključnih partneric obrambe severnoatlantskega prostora, izpostavila je našo strateško lego med srednjo Evropo in Zahodnim Balkanom, vojaške misije ter možnosti za krepitev čezatlantske trgovine.

Dejala je še, da se bo zavzemala za slovensko izpolnjevanje zavez glede obrambnih izdatkov v okviru Nata, kar je bila tudi ena glavnih kritik za Slovenijo na senatnem odboru.

Robertsova sicer že več kot dve desetletji aktivno deluje v ameriški diplomaciji, kot je dejala, pa je bila doslej del šestih administracij - od predsednikov Georgea W. Busha, Baracka Obame, Joeja Bidena in Donalda Trumpa. Med drugim je bila tudi vršilka dolžnosti vodje ameriškega protokola.

Robertsova se je pred 50 leti rodila v Kazahstanu, po razpadu Sovjetske zveze pa se je pri 15 letih preselila v ZDA. Ima moža in hčerko, ki se ji bosta kmalu pridružila v Sloveniji. S potrditvijo je postala tudi prva Američanka kazahstanskega rodu na položaju ameriške veleposlanice.

Pred Robertsovo je bila v času Bidnovega predsedovanja veleposlanica Jamie Harpootlian, pred njo v času prvega Trumpovega mandata Lynda Blanchard, v času Obame pa Brent R. Hartley in Mussomeli.

Asel Roberts ameriška veleposlanica zda donald trump

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KOMENTARJI18

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devote
11. 06. 2026 18.08
Torej zna rusko.
Odgovori
-2
0 2
Bombardirc1
11. 06. 2026 18.06
Kazahstanka? Da ni slučajno sestrična od Borata? Z jufko se bosta ujela v nulo...
Odgovori
+0
2 2
Actual Asparagus
11. 06. 2026 18.04
Dobrodošla. Slo-Il-Usa
Odgovori
-1
1 2
Bombardirc1
11. 06. 2026 18.25
Ja, skofjeloški in polhograjski hillbiliyi pa res.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
11. 06. 2026 18.00
Ja,pri nas ne ležijo in bivakirajo za cesto brezdomci in narkomani kot v deželi svobodnih.
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+5
6 1
Actual Asparagus
11. 06. 2026 18.06
Res je, v Luxembourgu, Liechtensteinu in na Antarktiki pa jih res ni. Čeprav za Lux in LIE nisem ziher.
Odgovori
0 0
Artechh
11. 06. 2026 18.00
Kako komentira ko njihovi drzavljani pohojajo/ubijajo ptice v sloveniji
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+3
3 0
jank
11. 06. 2026 17.59
Ali ve, da je prišla v državo, ki je po zadnji objavi 4. najbolj varna na svetu in je iz 9. napredovala kar za 5 mest. Za desničarje vzornica Hrvaška je šele na 23. mestu
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+0
3 3
JanezNovakJohn
11. 06. 2026 17.47
Čim dalj od Amerike in Izraela.
Odgovori
+3
6 3
Actual Asparagus
11. 06. 2026 18.15
Ravno nasprotno.
Odgovori
0 0
NeXadileC
11. 06. 2026 17.35
Za njo smo mi AmerikA
Odgovori
+5
9 4
jank
11. 06. 2026 17.52
V vsem!
Odgovori
+1
3 2
nikagaja
11. 06. 2026 18.04
"Za njo smo mi AmerikA" ja, to je res. amerika je postala cokla razvoja - v vseh pogledih.
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0 0
Actual Asparagus
11. 06. 2026 18.17
Še posebej pod levo vlado, a ne?
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0 0
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