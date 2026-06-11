Nova veleposlanica ZDA ob prihodu spregovorila v slovenščini

Slovenščine se sicer uči vse od marca, z učenjem pa bo nadaljevala, saj se želi pogovarjati z ljudmi in spoznati Slovenijo, njeno kulturo, jezik in običaje. "Skupaj bomo še krepili vezi med našima državama," je še dejala.

"V čast mi je, da predstavljam ZDA v Sloveniji. Vlogo veleposlanice prevzemam v pomembnem času za naše partnerstvo. Slovenija je zaupanja vredna prijateljica in močna partnerica ZDA," je ob prihodu k nam po slovensko povedala Robertsova.

Ameriški predsednik Donald Trump je v Ljubljano poslal karierno diplomatko kazahstanskega rodu Asel Roberts , ki je v Slovenijo prispela z redno linijo Air France iz Pariza, do tja pa je priletela iz Washingtona.

Prva karierna diplomatka po Josephu Mussomeliju je že na zaslišanju v senatu dejala, da Slovenijo z ZDA povezujejo skupni interesi, da si želi, da Slovenija ostane ena ključnih partneric obrambe severnoatlantskega prostora, izpostavila je našo strateško lego med srednjo Evropo in Zahodnim Balkanom, vojaške misije ter možnosti za krepitev čezatlantske trgovine.

Dejala je še, da se bo zavzemala za slovensko izpolnjevanje zavez glede obrambnih izdatkov v okviru Nata, kar je bila tudi ena glavnih kritik za Slovenijo na senatnem odboru.

Robertsova sicer že več kot dve desetletji aktivno deluje v ameriški diplomaciji, kot je dejala, pa je bila doslej del šestih administracij - od predsednikov Georgea W. Busha, Baracka Obame, Joeja Bidena in Donalda Trumpa. Med drugim je bila tudi vršilka dolžnosti vodje ameriškega protokola.

Robertsova se je pred 50 leti rodila v Kazahstanu, po razpadu Sovjetske zveze pa se je pri 15 letih preselila v ZDA. Ima moža in hčerko, ki se ji bosta kmalu pridružila v Sloveniji. S potrditvijo je postala tudi prva Američanka kazahstanskega rodu na položaju ameriške veleposlanice.

Pred Robertsovo je bila v času Bidnovega predsedovanja veleposlanica Jamie Harpootlian, pred njo v času prvega Trumpovega mandata Lynda Blanchard, v času Obame pa Brent R. Hartley in Mussomeli.