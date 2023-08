V Slovenijo prispeli prvi kamioni z mednarodno humanitarno pomočjo

Stanje je še vedno zaskrbljujoče v Zgornji Savinjski dolini, na Koroškem ter v delih Prekmurja in ponekod na Gorenjskem. Kazati so se začele prve posledice neurja, več ljudi pa potrebuje pomoč. Ta je v obliki trajne hrane in higienskih potrebščin, prispela iz Rdečega križa Hrvaške in Madžarske, na poti pa sta tudi dva kamiona iz Poljske.

V Slovenijo so prispeli prvi kamioni mednarodne pomoči, poroča Rdeči križ Slovenije. "V preteklih dneh sta dva kamiona ustekleničene pitne vode že pripeljali iz Hrvaške, v nedeljo smo iz Madžarske prejeli trajno hrano in higienske izdelke, na poti pa so tudi kamioni iz Poljske. Izdelki, ki jih nekateri nujno potrebujejo, bodo distribuirani po vseh prizadetih področjih Slovenije," sporočajo iz Rdečega križa.

icon-expand FOTO: Rdeči križ Slovenije icon-chevron-left icon-chevron-right

Na terenu so tudi prostovoljci RK Slovenije, ki poskušajo premagati izzive s pomanjkanjem ustekleničene vode ter pomanjkanjem nastanitev v primeru evakuacij. V nastanitvenih centrih v okolici Mozirja, kjer je nameščenih 200 ljudi, so tudi prostovoljke, ki nudijo laično psihosocialno podporo, družabništvo, pomagajo razdeljevati hrano in po potrebi oskrbujejo z oblačili.

O skrb vzbujajočem stanju pa RK Slovenije poroča iz Območnega združenja rdečega križa Laško, kjer je reka Savinja poplavila najmanj 120 stanovanjskih objektov. "Prostovoljci so pomagali pri nujni evakuaciji 20 oseb. Takoj, ko bodo razmere to dopuščale, jim bomo dostavili hrano, naši prostovoljci pa so že sedaj pripravljeni za nudenje laične psihosocialne podpore."