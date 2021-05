V Slovenijo prispelo 38 novih oklepnih vozil JLTV            

"Včeraj so v pristanišče Koper prispela nova lahka oklepna kolesna vozila JLTV 4x4 proizvajalca Oshkosh, ki jih je Slovenija kupila v Združenih državah Amerike po sistemu vlada vladi. Nakup zajema 38 lahkih oklepnih kolesnih vozil JLTV 4x4 z integrirano oborožitveno postajo M153 Kongsberg," so sporočili z ministrstva za obrambo. M153 Kongsberg omogoča, da posadka orožje na vozilu uporablja iz notranjosti vozila s pomočjo kamer. Vojaku tako ni treba zapustiti vozila in se izpostaviti večji ogroženosti.

Slovenija je vozila naročila že leta 2018, pogodbo je podpisal takratni obrambni minister Karl Erjavec. Nakup vozil, opreme, usposabljanje in oborožitveni sistemi bodo stali 32 milijonov evrov. Na ministrstvu za obrambo so že pojasnili, da bodo z 18 novimi vozili 4x4 z oborožitvenimi sistemi opremili enoto za specialno delovanje in z 20 vozili enote srednje bataljonske bojne skupine za zagotavljanje nacionalne obrambe in izpolnjevanje Natovih ciljev glede zmogljivosti Slovenske vojske.