Od začetka vojne v Ukrajini je slabih osem milijonov ljudi zapustilo državo, nekaj tisoč Ukrajincev se je zateklo tudi v Slovenijo. Nekateri so se naselili v centre za begunce in tam ostali vse do danes, spet drugi so v želji po boljšem življenju in integraciji poiskali stanovanje. 'Pogrešam hišo, rodni kraj, kjer sem se rodil in živel,' pravijo tisti, ki smo jih obiskali v Ljubljani.