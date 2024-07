V Slovenj Gradcu bodo lani poplavljeni družini predali ključe donirane hiše

Ključe novega doma bo prejela družina iz Velunje, katere prejšnji dom je na seznamu evidentiranih objektov, ki zaradi posledic lanskih poplav in plazov niso več primerni za bivanje. Na seznamu vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani je sicer več kot 340 objektov, pri čemer pa seznam ni dokončen.

Temeljni kamen za postavitev donirane hiše so v Slovenj Gradcu odkrili 22. januarja letos. Hiša je bila zgrajena do prvomajskih praznikov, urejena je tudi okolica hiše. "Od začetka maja je hiša čakala na odločitev vladne službe za obnovo, kdo in kdaj se lahko vseli vanjo," je zapisano na spletni strani slovenjgraške občine. Iz te občine sta sicer na omenjenem seznamu skupno dve hiši, ki nista več primerni za bivanje.