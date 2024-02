V Slovenj Gradcu 'raste' hiša za družino, ki je v poplavah izgubila vse

OGLAS

Na območju Mestne občine Slovenj Gradec bo po zdajšnjih podatkih vladne službe za obnovo po lanskih poplavah in plazovih potrebno najti nov dom za dve družini. Ni pa nujno, da se bo lahko katera od teh dveh družin tudi vselila v donirano hišo, ki jo gradijo ob Podgorski cesti v Slovenj Gradcu. "Ni župan tisti, ki bo določil družino, ki bo lahko prišla v ta objekt," je ob postavljanju zidov donirane montažne hiše dejal župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Poudaril je, da morajo prizadete družine najprej dobiti uradni sklep o izselitvi in informacije, kako naprej. Župan upa, da bodo čim prej skupaj z državo prišli do informacije, katera družina se bo lahko vselila v donirano hišo. Bi pa bil Klugler, kot je dejal, kot župan vesel, da lahko v prvi vrsti pomaga svojim občanom.

Če bo interes izrazila katera od dveh družin z območja slovenjgraške občine, bo občina, kot je dejal župan, pospešila postopke do države, da bi jo lahko namenila tej družini. Z eno družino ima danes tudi sestanek. Je pa župan opozoril, da od vlade oz. pristojnega ministrstva pričakuje čim prej tudi informacije o tem, kako je s prenosom donacije v lastništvo družini in kako je z davčnimi vidiki glede tega. 'Hiša novega začetka' Donirana montažna hiša, ki so jo poimenovali Hiša novega začetka, ima 113 kvadratnih metrov bivalnih prostorov. V celoti so jo pretežno iz slovenskega lesa izdelali v proizvodnih prostorih podjetja Pergola v Radljah ob Dravi. Tam na teden izdelajo v povprečju dve hiši, letno izdelajo okoli sto hiš, od tega jih 70 odstotkov postavijo v Avstriji in Nemčiji, je povedal direktor in lastnik podjetja Pergola Vidko Švajger.

Elemente za enodružinsko pritlično montažno hišo so v Slovenj Gradec pripeljali s tremi kamioni. Po napovedih direktorja Švajgerja bo hiša, površine 113 kvadratnih metrov, v treh dneh pod streho, z montažo – vključno s fasado, kleparskimi in krovskimi deli v zunanjosti, v notranjosti pa z raznimi inštalacijami in pripravo za izdelavo estrihov – pa bodo zaključili v dveh tednih. Hišo bodo po vlitju estrihov približno mesec in pol pustili 'počivati', nato pa bodo prišle ekipe, ki se bodo lotile slikopleskarskih del, njihova naloga pa bo tudi sanitarna oprema, keramika in finalni tlaki.

V podjetju Pergola niso prvič dobrodelni. V preteklosti so družini iz občine Lenart, ki je živela v dotrajanem in zdravju škodljivem domu, prav tako skupaj z dobavitelji in kooperanti postavili nov, energijsko varčen dom. Z večjo denarno donacijo so priskočili na pomoč tudi malemu Krisu v akciji zbiranja denarja za fantkovo gensko terapijo, z donacijami vedno radi pomagajo tudi različnim društvom in šolam.