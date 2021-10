V slovenjgraškem Adientu dela še slaba polovica delavcev

Marca letos je predstavnik ameriške multinacionalke Adient zaposlenim sporočil, da bodo proizvodnjo v Slovenj Gradcu ukinili in obrat s 430 zaposlenimi zaprli do maja prihodnje leto. Prve odpovedi so delavcem vročili konec junija in v začetku julija, postopno odpuščanje pa se medtem nadaljuje.

Do konca letošnjega leta bo odpovedi dobila večina delavcev, nato pa bodo po prvotno zastavljenih načrtih preostale delavce odpustili februarja in zadnjih 18 maja prihodnje leto. Postopek poteka v skladu z načrtom, je povedal Primožič, ki več podrobnosti glede likvidacijskega postopka ne razkriva. Kar zadeva tovarniške nepremičnine v Slovenj Gradcu in morebitno prodajo, pa je dejal, da zadeve vodijo lastniki iz centrale.

Skladno z vročanjem odpovedi se zapirajo tudi posamezni obrati v proizvodnji. Iz teh so večino strojev in opreme že odpeljali, velik del v Srbijo, pa tudi v nekatere druge države, je za STA povedal predsednik podjetniškega sindikata Bojan Rošer. Nekateri delavci so po njegovih neuradnih informacijah delo dobili v podjetjih na Koroškem in v Šaleški dolini, nekaj jih je odšlo na delo v Avstrijo.