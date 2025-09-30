V slovenjgraški bolnišnici velike kadrovske težave: Izkušeni odhajajo, mladih ni

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ima velike težave pri organizaciji dela v urgentnem centru zaradi pomanjkanja kadra na internem oddelku in zaradi težav v delovanju enote za hitre preglede. A direktor bolnišnice Vladimir Topler poudarja, da ne pristaja na zaprtje urgence. Medtem zdravniki odhajajo, odstopil je predstojnik internega oddelka.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec FOTO: POP TV icon-expand

Kadrovske razmere v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec se slabšajo že dlje časa, še posebej pa v zadnjih mesecih. "Odhajajo izkušeni, dolgoletni specialisti, napovedujejo se še drugi odhodi," je na seji sveta bolnišnice v ponedeljek opozorila strokovna direktorica bolnišnice Natalija Krajnc. Situacija je tako pereča, da bi v tem trenutku po njenih besedah potrebovali deset "izdelanih internistov". Opisala je prizadevanja bolnišnice v zadnjih letih z objavami razpisov in razgovori, da bi izboljšali kadrovsko situacijo, a neuspešno.

V petih letih izgubili 19 zdravnikov

V zadnjih petih letih so na internem oddelku izgubili 19 zdravnikov, prišlo je šest novih, od tega štirje specializanti. Samo v zadnjem letu so našteli štiri odhode, od tega je bila ena upokojitev. Ob tem je opozorila na trenutni časovni pritisk, ko se trudijo poskrbeti za pokrivanje prioritetnih delovišč. Glede enote za hitre preglede v urgentnem centru, za katero bi zdravnike v celoti morala zagotavljati primarna zdravstvena raven, pa je pojasnila, da zdravstveni domovi v regiji zagotavljajo zdravnike za nočni čas, vikende in praznike, v ostalem času pa zdravnike zagotavlja interni oddelek bolnišnice tako, da jih jemlje z drugih delovišč. Krajnc pričakuje sistemsko podporo pri reševanju te situacije in podporo sveta zavoda.

"Mladih ljudi ni"

"Novih kadrov ni, iščemo na vse možne načine. Mladih ljudi ni," je med drugim dodal direktor bolnišnice Vladimir Topler. Ob tem pa odločno poudaril, da ne pristaja na zapiranje urgence. "Stanje je alarmantno. V roku meseca dni internistična prva pomoč v urgentnem centru ne bo pokrita, ker ni izvajalcev. Resna je tudi grožnja zapiranja internega oddelka," pa je članom sveta zavoda dejal podpredsednik sveta zavoda Matej Repas. Tudi sam izhaja iz internega oddelka, sicer pa je predsednik bolnišničnega Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Repas je predlagal sklic izredne seje sveta zavoda, na kateri bi zdaj že bivši predstojnik internega oddelka Klemen Mojškerc, ki je 22. septembra zaradi nastale kadrovske stiske podal odstopno izjavo, predstavil razmere in predloge možnih rešitev. Izredna seja bo sklicana po potrebi, je sklenil svet zavoda, ki je po razpravi poslovodstvo in ministrstvo za zdravje pozval, da izvedeta vse aktivnosti, da se zagotovi 24-urna prisotnost enote za hitre preglede v urgentnem centru. Svet zavoda poslovodstvo poziva tudi, da preveri možnost ustrezne organizacije neprekinjenega zdravstvenega varstva. Strokovni direktorici pa je naročil tedensko poročanje o razmerah.

