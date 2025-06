V slovenskem morju nenavadno veliko kompasnih meduz: ožig je boleč

Obiskovalci slovenske obale in tisti, ki so že dovolj pogumni, da so skočili v osvežujoče morje, lahko že nekaj tednov srečujejo meduze rjave barve. To so kompasne meduze, njihov ožig je boleč, jih je pa letos nenavadno veliko. Na morski biološki postaji Piran opozarjajo, da se stiku z meduzami izognite.

Letos je kompasnih meduz na območju slovenskega morja nenavadno veliko, potrdi Martin Vodopivec iz Morske biološke postaje Piran. Kot pojasnjuje, so avtohtona vrsta in praktično vsako leto zabeležijo nekaj osebkov, vendar jih je letos občutno več kot običajno. Vzroki za letošnje množično pojavljanje pa žal niso znani. Meduze imajo naravna nihanja v populaciji, hkrati pa vplivajo tudi okoljski dejavniki, kot so temperatura, razpoložljivost hrane, morski tokovi, našteva. V zadnjih mesecih so prejeli veliko obvestil o pojavljanju kompasnih meduz po celotnem Tržaškem zalivu. Pogosto jih videvajo tudi več skupaj, pove Vodopivec.

Meduze na Obali FOTO: Bralka Marija icon-expand

Kako nevarne so za kopalce?

Kot posvari, je ožig lahko boleč. Vse klobučnjaške meduze spadajo med ožigalkarje in zato vsako dotikanje močno odsvetujemo, poudarja. Stiku z meduzami se izogibajte. V primeru ožiga sperite mesto z morsko vodo. V primeru močnejše reakcije na ožig poiščite pomoč pri zdravniku, svetuje.

Kompasne meduze FOTO: Shutterstock icon-expand

Opažanja beležijo za vse vrste meduz. Pri tem so jim opažanja kopalcev, morjeplovcev in sprehajalcev v veliko pomoč. Obvestila zbirajo na elektronskem naslovu infombp@nib.si in preko Facebook skupine Meduze.