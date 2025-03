V slovenskem morju znova opazili delfine

"Naj bo vaš pustni torek lahkoten in igriv kot jata delfinov pred Piranom," so takrat zapisali ob posnetku.

O prvem letošnjem srečanju z delfini je v začetku februarja poročalo društvo Morigenos. Takrat so njihovi člani v morju srečali "več znanih plavuti, ki jih v društvu spremljamo že vrsto let". Med drugim so srečali že znane delfine Galatea, Olaf, Natali, Neptun, Unagi in Saša.

"Nekatere od teh delfinov poznamo že skoraj 22 let," so takrat zapisali. V objektiv so ujeli tudi mlade delfine, kar je spodbudna novica, saj nekateri ne preživijo prvega leta.

Edina vrsta kitov in delfinov, ki je pri nas stalno prisotna je velika pliskavka (Tursiops truncatus), druge vrste pa nas obiščejo redkeje, je zapisano na spletni strani društva.

Delfini živijo od okoli 30 do 40 let in veljajo za bioindikatorje (naravne pokazatelje stanja morskega okolja). Velike pliskavke lahko v severnem Jadranu dosežejo dolžino do okoli tri metre, tehtajo pa okoli 230 kilogramov. Na dan morajo zaužiti od štiri do pet kilogramov rib.