V Slovenski Bistrici bodo povečali zmogljivosti doma za starejše

Kot pojasnjujejo na bistriški občini, bodo z naložbo, za katero skoraj ves denar pričakujejo od države, bodisi iz evropskih ali iz proračunskih sredstev, zmogljivosti v domu povečali na 200 postelj, hkrati pa temu primerno povečali obstoječo kuhinjo, tako za oskrbovance kot za oskrbo doma stanujočih okoliških starostnikov.

S tem bodo zagotovili prepotrebno ustrezno socialnovarstveno infrastrukturo, ki bo sledila demografskim trendom in omogočala kakovostno skrb za starostnike, skrajšale pa se bodo tudi čakalne dobe za sprejem v dom.

Enota doma v Slovenski Bistrici deluje kot dislocirana enota poljčanskega doma in lahko sprejme do 124 stanovalcev. Dom ima lastno kuhinjo, katere velikost že pri obstoječih zmogljivostih ne zadošča, saj pripravljajo obroke še za okoli 80 okoliških prebivalcev. Med sedmimi oddelki sta dva varovana za dementne osebe z 12 ležišči in pet oskrbovanih z 20 ležišči, čakalna doba pa je trenutno okoli sedem mesecev.