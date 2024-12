V slovenski Istri v zadnjem mesecu odkrili pet primerov ptičje gripe

V slovenski Istri so v zadnjem mesecu odkrili pet primerov ptičje gripe, in sicer pri štirih labodih na območju Pirana in enem galebu na območju Kopra. Zaenkrat ne kaže na to, da bi šlo za večji izbruh, so pa v Krajinskem parku Strunjan začeli obiskovalce obveščati, kako ravnati v primeru najdbe poginulih ptic. Prav v parku, na območju Belih skal, so nedavno našli manjše število poginulih ptic, ki so jih nato odpeljali higieniki. Sev, ki pustoši med pticami, naj za ljudi ne bi bil posebno nevaren.