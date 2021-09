V slovenski Istri več turističnih obiskov kot v predkoronskem letu 2019

Turistični delavci v slovenski Istri so s poletno sezono zelo zadovoljni. Tako v piranski kot v koprski in izolski občini so namreč v poletnih mesecih presegli celo rezultate iz rekordnega predkoronskega leta 2019. Ob velikem zanimanju za koriščenje turističnih bonov med domačimi gosti pa opažajo tudi porast števila tujih gostov.

Junija so v vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran zabeležili 170.300 nočitev, kar je 60 odstotkov več kot lani in 24 odstotkov več kot leta 2019. Domači gosti so ustvarili 72 odstotkov vseh nočitev. Julija so zabeležili 342.500 nočitev, kar je tri odstotke več kot lani in štiri odstotke več kot leta 2019. Domači gostje so ob tem ustvarili 60 odstotkov vseh nočitev. Avgusta pa so zabeležili 401.000 nočitev, kar je 13 odstotkov več kot lani in 13,5 odstotka več kot leta 2019. Domači gostje so ustvarili 55 odstotkov vseh nočitev. V treh poletnih mesecih so tako skupaj zabeležili 913.800 nočitev, kar je 15 odstotkov več kot lani in odstotek več kot leta 2019, so navedli v Turističnem združenju Portorož. Od januarja do konca avgusta so sicer zabeležili 987.500 nočitev, kar je za 7,5 odstotka več v primerjavi z lani, skupno pa še vedno za 29 odstotkov manj kot predlani.

icon-expand Piran FOTO: Dreamstime

Občina Piran je že lani močno vodila po številu unovčenih turističnih bonov, zato v turističnem združenju predvidevajo, da se ta trend nadaljuje tudi letos. Boni so zagotovo pripomogli k temu, da so kapacitete bolj zapolnili domači gostje, letos pa se je povečalo število tujih turistov, s čimer se je odvisnost od bonov nekoliko zmanjšala, ugotavljajo v Portorožu. Od junija do avgusta je bilo med tujci največ Avstrijcev, Nemcev in Madžarov, sledili so Čehi, Italijani in Slovaki. Pred pandemijo so sicer tuji gostje poleti ustvarili kar tri četrtine vseh nočitev na destinaciji. Kapacitete v Portorožu in Piranu so sicer še vedno odlično zasedene. V prvih enajstih dneh septembra so zabeležili 57.600 hotelskih nočitev, kar je 11 odstotkov več kot lani in 15 odstotkov več kot predlani. Hoteli imajo rezervacije še vse do srede oktobra, so še dodali v Turističnem združenju Portorož. Več prihodov in nočitev tudi v Kopru S poletno turistično sezono so zelo zadovoljni tudi v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, saj število prihodov in nočitev presega številke iz lanskega leta, pa tudi iz predkoronskega leta 2019, so navedli. Tako so v letošnjem juniju, juliju in avgustu zabeležili nekaj manj kot 64.000 prihodov v primerjavi z nekaj več kot 49.000 prihodi v letu 2020 in dobrimi 51.500 prihodi v letu 2019 ter skoraj 191.000 nočitev, s čimer so presegli lanskih 167.500 in dobrih 159.000 nočitev iz leta 2019.

icon-expand Koper FOTO: Shutterstock