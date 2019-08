'V slovenski politiki imamo močne skupine solistov in to ni nič novega'

Levica je sicer v sredo predlagala ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obveznega. Če koalicija predloga ne bo podprla, grozijo, da bodo glasovali proti proračunu.

V tem primeru Levica ne bo smela biti užaljena, je na današnji novinarski konferenci Levici sporočil predsednik vlade Marjan Šarec . Na vprašanje, ali zapiranje ene poti in odpiranje druge že pomeni pogovore z NSi, je odgovoril le z besedami, da je vse odvisno od poteka nadaljnjih dogodkov.

Podobno kot koalicijski partnerji pa je glede na ocene ministrstva za zdravje in ministrstva za finance predsednik vlade ponovil, da predlog Levice ne pije vode. "Če minister za zdravje in minister za finance, ki sta opremljena s podatki, pravita, da to ne pije vode, potem ne pije vode. Ne vem, kje bomo kar iz zraka dobili 500 milijonov evrov, so pa še druga nerazjasnjena vprašanja," je poudaril.

Šarec je glede pogojevanj povedal, da so fronte ves čas, le da malo mirujejo. Sicer pa Levica po njegovih navedbah ob odpiranju te fronte ne pove, da v sporazumu o sodelovanju z vlado piše, da bodo dopolnilno zavarovanje ukinili, če bo finančno vzdržno oziroma če bo finančna situacija to dopuščala. Prav tako je navedeno, da bo zakon pripravila delovna skupina, in ne Levica, je spomnil Šarec. Na vprašanje o soliranju te stranke pa je odgovoril, da imamo v slovenski politiki "močne skupine solistov in to ni nič novega".

Šarec je še spomnil, da je bila danes prva seja vlade po počitnicah. S tem so zakorakali v novo obdobje, pred njimi je proračun, sprejetje davčnega prestrukturiranja in druge naloge, čaka jih veliko dela, je dejal.

Spomnil je, da se vsi v koaliciji strinjajo, da takšno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot je zdaj, ni ustrezno. Ampak na tak način, kot je zdaj predstavljeno, se po njegovem prepričanju tega ne da izvesti. "Ta predlog zakona že zdaj, ko je še nekaj konjukture, ni vzdržen, kaj šele, če pride do ohladitve gospodarstva. Takrat sploh ne bo," je opozoril premier. Poudaril je, da ministroma Andreju Bertonclju in Alešu Šabedru bolj verjame kot predstavnikom Levice. "Mogoče nisem ponosen na to, a tako je," je dodal.

O vezavi zaupnice na proračun je po njegovih navedbah še prezgodaj govoriti, o tem se bo odločil takrat, ko bo čas za to. Odvisno je tudi od proračunskih sej vlade in postopka v DZ: "Če bom tako ocenil, bo pač do tega prišlo."

Mesec ocenjuje, da je nesprejemljivo, da se njihovih predlogov ni jemalo resno

Koordinator Levice Luka Mesec pa je v današnjem odzivu na izjave koalicijskih partnerjev ponovil, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje eden od ključnih projektov, ki so ga definirali v sporazumu z vladnimi strankami za letos. "Če ta projekt pade in na koalicijski strani ne bo posluha, da bi se uskladili in jeseni oblikovali predlog, ki bo sprejemljiv za vse, s tem pade temelj, na katerem lahko gradimo prihodnje sodelovanje med Levico in vlado," je poudaril.

Po njegovih ocenah je nesprejemljivo, da se njihovih predlogov do zdaj ni jemalo resno. V prvi polovici leta je bil od 13 zakonodajnih projektov, ki so jih opredelili v sporazumu o sodelovanju, sprejet samo eden, zato so se odločili, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot ključen projekt vežejo neposredno na potencialno podporo Levice proračunu.