V Slovenskih državnih gozdovih opravljena forenzična preiskava

So pa v družbi za Dnevnikzanikali očitke, da iz državnih gozdov izginjajo velike količine lesa. V letu 2020 je državno podjetje tako zabeležilo 131 prijav tatvin v skupni količini 2365 kubičnih metrov oziroma v vrednosti 89.000 evrov. Pri tem je lani neto količina poseka dosegla 1.141.371 kubičnih metrov, prihodkov od prodaje lesa pa je bilo za 56 milijonov evrov. Dodali so, da se odtujene količine lesa deloma nanašajo na posek stoječega drevja, deloma pa na krajo lesa na začasnih skladiščih na kamionskih cestah.

Na nevarnost kraj lesa pa so po informacijah časnika na podlagi pregledanih odločb, ki jih za vsak posek izda Zavod za gozdove Slovenije, opozorili tudi izvajalci forenzične preiskave. Revizorji družbe Ernst & Young so zato med drugim priporočili, naj na terenu zagotovi dovolj ljudi, ki bodo nadzorovali izvajalce sečnje in spravila ter redno spremljali odstopanja pri odmerjenih in dejanskih količinah posekanega lesa.

V podjetju Slovenski državni gozdovi trdijo, da imajo vzpostavljen sistem spremljanja del v državnih gozdovih, pa tudi sistem nadzora nad merjenjem in razvrščanjem lesa, v 2019 in 2020 pa da so opravili približno 1200 kontrol odpreme lesa. Napovedali so, da bodo sistem nadzora dopolnili tako, da bodo v vseh 18 lastnih kamionov za prevoz lesa v nekaj dneh vgradili sledilne naprave. Z njimi naj bi postopno opremili tudi vsa vozila pogodbenih partnerjev, ki odvažajo les iz državnih gozdov.

Ta mesec je začel v podjetju delovati tudi oddelek za kakovost in standarde poslovanja. V njem bo za začetek pet zaposlenih, ki bodo med drugim izvajali nadzor nad merjenjem, razvrščanjem in prodajo lesa, nad izvajanjem gojitvenih in varstvenih del ter nad gradnjo gozdnih prometnic.