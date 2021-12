'V slovenskih klavnicah je etičen odnos do živali standard'

Na posnetke domnevno spornega ravnanja z živalmi v mariborskih Košakih in izjave predstavnikov društva AETP, da so nedovoljene prakse običajne prakse v slovenskih klavnicah, so se odzvali v reprezentativni organizaciji slovenske mesne industrije (GIZ Mesne industrije Slovenije). Kot poudarjajo, je v vseh velikih klavnicah na klavni liniji stalno prisoten uradni veterinar in vsi postopki v procesu zakola potekajo skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer je usposobljeno osebje na klavni liniji dolžno preprečiti vsako nepotrebno trpljenje živali. "Ugotavljanje domnevnih kršitev v izpostavljeni klavnici je v pristojnosti inšpekcije UVHVVR, zato se do zaključka postopka do konkretnega primera ne moremo opredeljevati," so sporočili, ob tem pa najostreje obsodili vsakršno neetično ravnanje, ki vodi v fizično in psihično trpljenje živali.

Kot pojasnjujejo, ima ozadje dogajanja v mariborski klavnici tudi drugo plat medalje. Cilj nelegalno pridobljenih posnetkov iz klavnic je po njihovem mnenju omejiti proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov (globalno) in na trgu ustvariti več prostora za proizvode rastlinskega izvora. Ob tem pojasnjujejo, da je močna globalna antimesna kampanja, ki je prisotna tudi v slovenskem prostoru, iz leta v leto agresivnejša, za njo pa stojijo različne skupine radikalnih zagovornikov veganstva in vegetarijanstva, ki se pogosto deklarirajo kot ljubitelji živali in zagovorniki transparentnosti v klavnicah. "V resnici gre za poskus vplivanja na čustva potrošnikov, kajti pogled v klavnico, četudi so vsi postopki 'lege artis', ni za laično oko. In ker je praznični december čas povečane potrošnje mesa in mesnih izdelkov, seveda ni naključje, da so se lani pridobljeni sporni posnetki v javnosti pojavili prav zdaj," navajajo v organizaciji.

Kot še dodajajo, je treba tudi na insinuacije "slabega ravnanja z živalmi, ki so že tako po krivem obsojene na smrt", pogledati z zdravorazumskega vidika. Klavne živali so rojene in vzrejene z namenom, da bodo postale del človeške prehranske verige, pri čemer je nesporno, da jim je od rojstva do smrti treba zagotavljati pogoje za zadovoljevanje vseh bioloških in etoloških potreb.