Od športnega ponosa so pokale tudi Slovenske Konjice. Kot vsako leto so tam pripravili dan košarke, kar je običajno velik občinski praznik. Tokrat pa je bil mednaroden. Letos namreč mineva 30 let, odkar se je začela slovenska košarkarska pravljica. Naša reprezentanca je prav v Slovenskih Konjicah odigrala svojo prvo tekmo in to proti izjemni Hrvaški z Draženom Petrovičem in Tonijem Kukočem na čelu. In sinoči so se mnogi zvezdniki spomnili, kako so tu pisali zgodovino.