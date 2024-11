V slovenskih mestih se začenjajo prižigi praznične okrasitve

V Ljubljani stavijo na Veso(e)lje življenja, Maribor bo zasijal dan pred Ljubljano

Prestolnica bo v prazničnih lučeh zasvetila v petek ob 17. uri s slovesnim prižigom na Prešernovem trgu. Istočasno se bodo odprli tudi praznični sejmi na Bregu, Prešernovem, Pogačarjevem in Kongresnem trgu ter Cankarjevem, Gallusovem in Petkovškovem nabrežju. Kot so sporočili z ljubljanske občine, je velik del skulptur in potez zasnovan in koncipiran na novo, nekatere najbolj reprezentativne in uveljavljene pa bodo restavrirani originali Zmaga Modica.

V letu 2024 bo Ljubljano krasilo 50 kilometrov novoletnih lučk ter približno 850 umetniških skulptur in svetlobnih likov. Poleg glavne jelke na Prešernovem trgu, ki v višino meri 21 metrov, bo v mestu še devet okrasnih smrek in 89 zelenih dreves, ki jih bodo po koncu adventnega časa vrnili v naravo. V grajski kapeli ljubljanskega gradu bodo na ogled jaslice, delo avtorja Mira Rismonda.

V Mariboru bodo tradicionalni Čarobni december začeli že v četrtek. Letos stavijo na svežo in razširjeno praznično okrasitev, skupaj pa bo mesto osvetlilo več kot 40 kilometrov osvetljave, ki bo simbolizirala povezanost med ljudi. Poleg tega v štajerski prestolnici pripravljajo številne novosti, med drugim otroški advent, pravljično ponudbo za najmlajše pred Alojzijevo cerkvijo. Letos bo osvetljena tudi historična arhitektura na Lentu, prvič pa tudi Poštna ulica. Poleg praznične okrasitve bodo mesto krasile tri velike smreke in več kot 100 manjših. Na Glavnem trgu že znanemu panoramskemu kolesu letos dodajajo manjši vrtiljak.

V vikendu prve adventne nedelje bodo luči v soboto prižgali tudi v Portorožu in Piranu, kjer bo nastopila Lea Sirk, v Portorožu pa bodo istočasno odprli največje pokrito drsališče ob morju. V soboto bodo luči ob zvokih pevke Alye prižgali še na Bledu. Na prvo adventno nedeljo pa bodo praznične luči med drugim zažarele na Turjaku, kjer pripravljajo festival božičnega kruha.