V slovenskih zaporih letos odkrili že tri priprave na pobeg

Obsojenec, ki je v nedeljo poskusil pobegniti iz zapora na Dobu, je zaradi begosumnosti trenutno nameščen v poseben strožji režim. Pobega ni vnaprej načrtoval, se je pa pri plezanju čez ograjo poškodoval. V zadnjih petih letih so slovenski zapori sicer preprečili 13 poskusov pobega, v tem letu pa odkrili že tri priprave na pobeg.

V nedeljo, okoli 15. ure popoldan, je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob prišlo do poskusa pobega, ki pa so ga pravosodni policisti pravočasno preprečili. Obsojenec, ki sicer prestaja zaporno kazen v I. oddelku zaprtega dela zavoda, je v času sprehoda poskusil pobegniti tako, da je preplezal ograjo sprehajališča znotraj zaprtega oddelka in stekel v smeri podjetja, ki deluje v varovanem območju zapora. Pravosodni policisti so se takoj odzvali in obsojenca izsledili, ta pa se prijetju ni aktivno upiral, sporočajo z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sakcij. Nameščen je bil v posebni prostor, kje je ostal"do prenehanja razlogov za namestitev v posebnem prostoru". Pri plezanju pa se je poškodoval po rokah, zato so mu pravosodni policisti nudili takojšnjo oskrbo, poškodbe pa je nato oskrbelo tudi zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Trebnje.

Obsojenec se je pri plezanju čez ograjo poškodoval. FOTO: Miro Majcen

Obsojenec po prvih ugotovitvah pobega ni načrtoval vnaprej, prav tako pri poskusu pobega ni uporabil nobenih pripomočkov. Sedaj je nameščen v poseben strožji režim zaradi begosumnosti, kjer pa lahko ostane do meseca dni, trajanje pa se naknadno lahko podaljuje še za mesec, dokler obstajajo razlogi za tovrstno namestitev. V tem letu odkrili tri priprave na pobeg V zadnjih petih letih so v slovenskih zaporih uspešno preprečili 13 poskusov pobegov, največ, kar štiri, v letu 2018, v letih 2017 in 2016 po tri in dva v letu 2015, ob tem še sporočajo z Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

V zadnjih petih letih so zabeležili 13 poskusov pobegov. FOTO: Miro Majcen