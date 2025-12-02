V slušalkah neželene kemikalije: odkrili so jih pri skoraj polovici modelov

Kot so sporočili iz ZPS, so skupaj s partnerji projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij (ToxFree LIFE for All) preizkusili 81 modelov slušalk, od katerih jih je 63 na voljo tudi v Sloveniji.

Rezultati testiranj so med drugim pokazali, da je bila v skoraj vseh slušalkah prisotna vsaj ena problematična kemikalija, petina slušalk pa je vsebovala bisfenole v takšnih količinah, da so modeli pristali v rdeči skupini.

Zaviralce gorenja so pri testiranih slušalkah sicer zaznali v majhnih koncentracijah, se je pa pet ali več različnih vrst tovrstnih snovi pojavilo v 72 odstotkih vzorcev - najverjetneje kot ostanek reciklirane plastike. Pri otroških slušalkah s spletne tržnice Temu pa so odkrili nedovoljeno količino ftalatov. Po pojasnilih ZPS je prodajalec po obvestilu izdelek umaknil iz prodaje.

"Čeprav posamezne količine pogosto niso velike, pa je problematična vsota vseh obremenitev - tako imenovani kemijski koktajl. Ljudje smo vsakodnevno izpostavljeni številnim virom, zato lahko tudi majhni dodatni vnosi pomenijo tveganje, zlasti pri otrocih," so opozorili v ZPS.