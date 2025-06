Policisti in vojaki med tekmovanjem priskočili na pomoč ponesrečeni pohodnici

"Tekmovalci so takoj prenehali s tekmovanjem, nudili prvo pomoč, imobilizacijo in ostali z njo do prihoda rateških gorskih reševalcev. V nadaljevanju pa nudili tudi pomoč pri transportu pohodnice do primernega kraja, od koder jo je v zdravstveno ustanovo odpeljala dežurna ekipa za reševanje v gorah s helikopterjem Letalske policijske enote," so sporočili s Policije.

Med sobotno etapo 31. Brajnikovega memoriala, "pohoda razuma volje in moči", sta dve ekipi (ena slovenske policije (PU Kranj) in ena Slovenske vojske) priskočili na pomoč poškodovani pohodnici. Udeležena je bila v gorski nesreči v bližini slapa Črne vode na območju doline Tamar.

Ekipi sta prejeli pokal "Fair-play-Duletovega" memoriala, organizatorji pa so poudarili, "da to dejanje pooseblja duh Brajnikovega memoriala - duh služenja, humanosti in zvestobe poslanstvu."

"Ko smo jo zagledali, ni bilo nobenega vprašanja. Samodejno smo prenehali s hojo in ji nemudoma ponudili vso pomoč. Ni se nam šlo več za rezultat. Misli so bile samo še pri njej. Samodejno smo reagirali – zaščitili smo jo, poklicali pomoč in ji nudili oporo. Smo policisti in to je naše poslanstvo. Želimo ji, da bi bila čimprej nazaj v naših prelepih gorah," sta dejala tekmovalca ekipe slovenske policije iz Kranja Kristjan Knavs in Maj Mlinar.