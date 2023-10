'V službi sem po spletni kameri gledal, kako poplavlja našo hišo'

Režiser Igor Šmid, ki mu je voda poplavila pritličje hiše, je dejal, da je poplavljanje hiše spremljal v službi po spletni kameri. Zdaj, ko se je vreme začasno umirilo, pa je s sosedi čistil blato in mulj. Iz podjetja Lotrič Meroslovje so medtem zaradi petkovih poplav evakuirali delavce, Železnikom pa po nedavnem neurju grozijo številni plazovi. Reka Selška Sora se umirja. Če ne bi v preteklosti izvedli protipoplavnih ukrepov, bi bili Železniki letos že večkrat pod vodo, je prepričan tamkajšnji podžupan.

V pritličju hiše Šmidovih v Železnikih so gospodinjski aparati popolnoma uničeni, voda je prinesla blato, ki ga dan po neurju čistijo že ves dan. "Lahko bi bilo še slabše, se potolažiš. Ampak ne veš, kaj bo naslednjič," v skrbeh razlaga Jožica Šmid. Ker med tednom živijo v Ljubljani, so med neurjem po spletnih kamerah opazovali, kaj se dogaja v njihovem drugem domu. "Le nemočno sem gledal. Si lahko predstavljate, kako to izgleda, ko zaliva voda?" razlaga režiser Igor Šmid.

icon-expand Blatna hiša družine Šmid FOTO: POP TV

Ko je prišel do hiše, je voda že odtekla, a za seboj pustila razdejanje. Hiša sicer ni protipoplavno zaščitena. Od države so dobili pojasnilo, da so jih pred leti, ko so projektirali protipoplavne ukrepe v Železnikih, spregledali. Že tri leta se tako Šmidovi borijo, da bi to uredili, a neuspešno. "Kljub temu se aktivno borim, skušam biti aktiven državljan. Pa vendar ne uspem. Ob vsej tej poplavi me to sicer ni zares dotolklo, je pa pustilo grenak priokus," pove Šmid. Hiša je tako zdaj znova pod vodo, otroka pa sta zagrabila lopate, da bi rešila, kar se je rešiti še dalo. A strah ostaja. Šmidova pravi, da je otroke zelo prizadelo. "Ko smo morali čistiti blato, nas je bilo strah, da bo spet prišla voda," pove eden od otrok. In kaj bodo zdaj? Ne vedo. Šmid s solzami v očeh pokaže na hišo in pove: "Tukaj sem doma."