V službi za varovanje premierja poteka izredni inšpekcijski nadzor

Pri prvem pregledu še ni bilo mogoče ugotoviti vseh dejstev, saj predstavniki generalnega sekretariata vlade niso razpolagali z vsemi podatki zaradi varnostnih razlogov, so za TVS pojasnili na inšpektoratu. Na generalnem sekretariatu so zatrdili, da je bila inšpektorici posredovana vsa zahtevana in zakonsko predpisana dokumentacija v zvezi z nadzorom.

Ob tem TVS navaja, da Golobovi varnostniki, čeprav opravljajo primerljivo delo, zaslužijo precej več kot varnostniki v centru za varovanje in zaščito. Da njihove plače debelijo predvsem različni dodatki, nadure in delovna uspešnost, pa pričajo tudi javni podatki.