V Šmarjeških Toplicah zaživela fontana cvička. Vsak gost si bo lahko sestavil svoj cviček

Slovenija na neki način postaja prava Indija Koromandija - dežela, kjer namesto vode iz fontan tečeta vino in pivo. V Šmarjeških Toplicah imajo zdaj izvir, iz katerega teče cviček. Računajo, da jo bodo obiskali vsi, ki bi radi res začutili lepote Dolenjske. In to ne le na jeziku, pravijo. Vino bo del posebnega doživetja, saj si bo vsak lahko sestavil svoj cviček.