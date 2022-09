V Šmartnem pod Šmarno goro čez noč zaprli cesto

Del Ceste vstaje v Šmartnem pod Šmarno goro je zaradi načrtovanih del zaprt, kar je med lokalnim prebivalstvom povzročilo veliko slabe volje. Prvič zato, ker so za zaporo izvedeli le nekaj dni prej, drugič pa zato, ker bo zapora te precej obljudene ceste trajala več mesecev. To pa mnogim, ki živijo na tem območju, predstavlja velike logistične težave.

Cesta vstaje, ki povezuje Tacensko cesto s cesto v Zgornje Gameljne, je od 12. septembra dalje zaprta na enem odseku. Zapora je mnoge stanovalce presenetila, saj jih o tem ni nihče predtem obvestil. Le nekaj dni pred zaporo so postavili tablo ob cesti, na njej pa obvestilo, da bo cesta na tem odseku zaprta do predvidoma 22. decembra 2022.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Tako so se na Mestno občino Ljubljana in na Direkcijo RS za infrastrukturo vsuli klici jeznih prebivalcev, ki so praktično z danes na jutri ostali brez dostopa. Na odseku, ki je zaprt, je namreč več slepih ulic, zato tamkajšnje prebivalce skrbi, kako bo urejen dostop do njihovih domov v primeru dostave, intervencije ali pa prihoda pomoči na dom. Prav tako jim nihče ni pojasnil, kako bo z vključevanjem iz njihovih ulic v promet? Na prometnem portalu Promet.si je zgolj obvestilo o popolni zapori in navodilo, da je obvoz možen po avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.

icon-expand Obvoz za vozila je prek avtoceste. FOTO: Promet.si

Vprašanja in zahtevo za pojasnila smo naslovili na pristojno direkcijo in na Mestno občino Ljubljana, a na njihova pojasnila še čakamo. Prav tako smo vprašanje naslovili tudi na LPP, če bodo kljub zapori morda uvedli avtobusno linijo. Tudi na njihova pojasnila še čakamo. Skrajšani liniji 8 in 1B, uvedba začasne linije 21Z So pa zapori prilagodili avtobusni mestni potniški promet. Kot so sporočili z LPP, zaradi popolne prometne zapore na delu Ceste vstaje do predvidoma 20. decembra 2022 liniji 8 in 1B ne vozita do obračališča Gameljne. V času izvedbe gradbenih del bosta tako liniji 8 in 1B vozili skrajšano in sicer: redna trasa Tacenska cesta, Brodska cesta (končno postajališče - izravnava voznega časa), Martinova pot, Na gmajni, Tacenska cesta (redna trasa v smeri Center oz. Brnčičeva).

icon-expand Spremembe linij 8 in 1B ter nova začasna linija 21Z. FOTO: LPP