V SMC bodo stališče o Vizjaku predstavili prihodnji teden, Vrtovec molčeč

Vlado, predvsem Vrtovčev resor, pa so v zadnjih dneh poleg Vizjakove afere doletele tudi obtožbe o domnevni vpletenosti v val kadrovskih menjav v energetskem sektorju. Vrtovec to zanika. Danes ni želel komentirati dogajanja v podjetju Gen-I, kjer je brez soglasja za nov mandat ostal dolgoletni predsednik uprave Robert Golob . Kot je dejal, sam namreč s tem nima nič.

Že pred dnevi je Vrtovec zanikal tudi obtožbe predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča, da stoji za njegovo razrešitvijo. Ribič je sicer še dejal, da je generalni sekretar vladajoče SDS Borut Dolanc v pisarni vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca v DZ od njega pred tem zahteval, da zapusti vrh podjetja, ker ni privolil, pa je sledila krivdna razrešitev.

Počivalšek: Kolikor vem, je Golubu potekel mandat

Je pa dogajanje v energetiki danes v Ribnici na kratko pokomentiral gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Kot je dejal, je država odgovorna za poslovanje svojih podjetij, tudi energetskih, "in kolikor vem, je Golobu potekel mandat". "Tisti, ki so odgovorni za to področje, so očitno presodili, da je čas za spremembe," je dejal.

Predsednik vlade Janez Janša po delovnem posvetu v Ribnici ni dajal izjav. Po srečanju se je ministrska ekipa razkropila po ločenih obiskih podjetij, zavodov in občin v regiji.