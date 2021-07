V smeri proti Hrvaški že močno povečan promet: na meji zastoji in daljše čakalne dobe

Čaka se na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo ter na cestah proti večini mejnih prehodov s Hrvaško. (Na fotografiji gneča pred predorom Log v smeri proti Hrvaški.)

Povečan promet na cestah se že pozna – nastajajo zastoji, predvsem na cestah proti večini mejnih prehodov s Hrvaško.

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje, v smeri proti Hrvaški, je zastoj, dolg štiri kilometre. Na dolenjski avtocesti, pred mejnim prehodom Obrežje, je zastoj dolg en kilometer. Gneča nastaja tudi na avstrijski strani predora Karavanke ter za predorom, pred izvozom Jesenice–zahod proti Ljubljani. Predor Karavanke proti Sloveniji tudi občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je prav tako na avstrijski strani pred prehodom Šentilj proti Sloveniji.

Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih s Hrvaško pri izstopu iz Slovenije, najdaljše na Gruškovju, kjer osebna vozila za izstop iz države čakajo več kot dve uri, in na Dobovcu, kjer se čaka tudi že dobre tri ure. Več kot uro osebna vozila, ki izstopajo iz države, čakajo na mejnih prehodih Zgornji Leskovec, Obrežje in Petišovci. Preverite stanje, preden se odpravite na pot proti meji, ob tem svetujejo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.