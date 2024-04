V Sneberjah bodo postavili nasip za trajno zaščito pred poplavami

Srečanja z domačini v Sneberjah se je v spremstvu ljubljanskega župana Zorana Jankovića udeležil tudi premier Robert Golob. Kot je povedal v izjavi za medije, so mu bile v pogovorih pomembne tri stvari in na vse tri je dobil pritrdilne odgovore, namreč da je sanacija domov zaključena, da se ljudje ob sedanjih začasnih ukrepih počutijo varne, ter da jim je bila predstavljena idejna rešitev, kako bo vprašanje poplavne zaščite v tem delu Ljubljane urejeno za naslednjih nekaj desetletij.

"Mislim, da to kaže, da takrat, ko je sodelovanje med lokalno skupnostjo, občino in državo zgledno, so tudi krajani in krajanke zadovoljni z rešitvami, ki jih lahko dajemo," je dejal premier.

Član sveta za obnovo po poplavah Rok Fazarinc je pojasnil, da bodo v skladu z danes predstavljeno idejno zasnovo ob Savi postavili nasip, ki bo deloma služil tudi kot cesta. Bo približno meter višji od obstoječega, ki so ga postavili v začetku novembra ob napovedi izredno povečanih vodostajev Save, in bo meril od približno 3,5 metra do sedem metrov. Kjer ne bo ceste, bo travnata ruša, kar je po njegovih besedah ključno, da se prepreči erozijo v primeru visokih voda.